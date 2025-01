Milan aproveita vacilos da Juve e está na final da Supercopa

ROMA, 3 JAN (ANSA) – A Juventus até que saiu na frente em Riad, na Arábia Saudita, mas o Milan aproveitou dois erros defensivos, virou o placar e se classificou nesta sexta-feira (3) para a final da Supercopa da Itália.

A Velha Senhora dominou a etapa inicial da semifinal e marcou um belo gol com Kenan Yildiz, que chutou forte para balançar a rede defendida por Mike Maignan.

No entanto, os papéis se inverteram no segundo tempo, principalmente a partir dos 70 minutos. Após pressionar a Juve, os rossoneri igualaram o marcador com Christian Pulisic, que acertou uma cobrança de pênalti pouco depois de Manuel Locatelli ter calculado errado o bote e cometido falta dentro da área.

Menos de cinco minutos depois, Yunus Musah tentou cruzar dentro da área bianconera, mas a bola desviou em Federico Gatti e enganou o goleiro Michele Di Gregorio, que se antecipou mal ao cruzamento do americano e viu a bola morrer dentro de sua meta.

Com o resultado, a Juventus manteve o jejum de títulos na Supercopa da Itália, que dura desde 2020, enquanto o Milan, que viu o trabalho de Sérgio Conceição começar com o pé direito, terá a chance de voltar a vencer o torneio pela primeira vez desde 2016.

Os rossoneri vão encarar na decisão a Internazionale, atual tricampeã. O chamado Derby della Madonnina não decidia o troféu do torneio desde 2022, quando os nerazzurri ganharam por 3 a 0.

(ANSA).