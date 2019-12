Milan anuncia oficialmente Ibrahimovic como novo reforço

MILÃO, 27 DEZ (ANSA) – O Milan anunciou na tarde desta sexta-feira (27) a contratação do atacante Zlatan Ibrahimovic, que volta ao clube italiano depois de sete anos. “O atacante sueco chegou a um acordo com o clube AC Milan até o final desta temporada, com a opção de estendê-lo para a temporada seguinte”, diz o comunicado oficial. De acordo com o texto, “o jogador chegará a Milão no próximo dia 2 de janeiro para realizar os exames médicos necessários para a formalização regular do contrato e depois se juntar aos novos companheiros de equipe no treinamento”.

Segundo o jornal “Gazzetta dello Sport”, o veterano centroavante assinou um vínculo válido por seis meses no valor de 3,5 milhões de euros, além de bônus e a possibilidade de permanecer em Milão por mais um ano. A expectativa é de que Ibrahimovic faça sua estreia no jogo contra a Sampdoria, em 6 de janeiro, no San Siro, ou no embate diante da Spal, pela Copa da Itália, no dia 15 do mesmo mês. “Estou voltando a um clube que respeito imensamente e a uma cidade que amo. Lutarei com meus companheiros de equipe para mudar o curso desta temporada e farei tudo para alcançar nossos objetivos”, afirmou Ibrahimovic, em uma declaração publicada no site do clube rossonero. Em sua última passagem pelo Milan, Zlatan fez 85 partidas e balançou as redes 56 vezes. O sueco foi muito importante na conquista do último Scudetto do Milan, na temporada 2010/11, quando o clube era comandado por Massimiliano Allegri. (ANSA)