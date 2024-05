Milan anuncia o fim do ciclo do técnico Stefano Pioli ao final da temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 11:49 Para compartilhar:

O Milan anunciou, nesta sexta-feira, a saída do treinador Stefano Pioli à frente do time profissional. Ele deixa o clube após ocupar o cargo por cinco temporadas. O fim do ciclo foi divulgado no site oficial da agremiação.

“O AC Milan agradece a Stefano Pioli e a todo o seu estafe por comandar a equipe principal nos últimos cinco anos, garantindo um título inesquecível da Liga e restabelecendo a presença consistente do Milan nas principais competições europeias”, diz parte do texto postado pelo departamento de comunicação.

O site também deu espaço ao treinador que expressou a sua gratidão pelos cinco anos de trabalho. Pioli externou o seu carinho não só aos jogadores e funcionários, mas também aos torcedores.

Aos 58 anos, ele vai sentar pela última vez no banco de reservas neste sábado, quando o time rubro-negro encara a Salernitana, pela última rodada do Campeonato Italiano. Campeão nacional pelo Milan em 2022, ele finaliza sua participação deixando o time na segunda colocação (o título foi conquistado pela Inter de Milão antecipadamente).

O início de sua trajetória no Milan aconteceu em outubro de 2019. O seu grande momento veio três anos depois, quando encerrou um jejum de 11 anos ao levar a equipe ao título da Série A.

O clube agora trabalha para definir um novo técnico para comandar a equipe. O treinador português Paulo Fonseca, que está em fim de contrato com o Lille, da França, surge como o principal alvo da diretoria italiana.