Milan anuncia contratação do atacante Santiago Giménez

MILÃO, 3 FEV (ANSA) – Com o objetivo de reforçar a equipe comandada por Sérgio Conceição, o Milan anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do atacante Santiago Giménez, que era um dos principais destaques do Feyenoord.

Aos 23 anos, o jogador mexicano balançou as redes 16 vezes em 19 partidas disputadas, além de ter fornecido três assistências.

Ao todo, os rossoneri pagaram mais de 30 milhões de euros para tirar o centroavante do futebol holandês.

Revelado pelo Cruz Azul, do México, Giménez é um jogador versátil, bom no jogo aéreo e sabe se movimentar bem em campo. O atleta, que assinou um contrato válido até 2029, apoiará um setor onde o Milan enfrenta carência.

Natural de Buenos Aires, na Argentina, o centroavante se mudou para o México quando ainda era criança e deu seus primeiros passos no futebol do país. Ele ainda possui passaporte italiano, o que significa que Giménez não ocupará uma vaga de extracomunitário no plantel milanista.

A transferência de Giménez foi a mais alta na janela de transferências de janeiro, superando os 17 milhões de euros gastos pelo Como para comprar o francês Maxence Caqueret.

O agitado dia no lado vermelho e preto de Milão também foi marcado pelas saídas de Davide Calabria e de Álvaro Morata. O lateral-direito italiano, que passou quase duas décadas no Milan, se despediu do clube para reforçar o Bologna, enquanto o espanhol foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia. (ANSA).