Milan anuncia a contratação de mais um jogador revelado pelo Flamengo

Rio – A base do Flamengo vem sendo bem avaliada pelo Milan. Depois de contratar Lucas Paquetá e Léo Duarte, a equipe italiana fechou com mais um jogador revelado pelo clube carioca. Trata-se do jovem meia-atacante, de 19 anos, Luan Capanni.

“Estou muito feliz com este acerto, sempre foi um sonho meu jogar em um clube como o Milan, um dos maiores clubes do mundo. Agradeço demais a confiança em mim depositada, tenho certeza de que trabalharei duro para retribuir. Cresci vendo o Milan jogar, grandes craques do futebol mundial jogaram e jogam neste clube, brasileiros que são espelho para mim, como Kaká, Ronaldinho, Cafu, entre outros. Estou muito feliz”, afirmou.

Luan Capanni teve passagem pela base do Flamengo entre 2015 e 2018, o brasileiro estava na Lazio desde o ano passado. Chegou a jogar algumas partidas pelo profissional do clube capital romana e acertou com o Milan por quatro anos.