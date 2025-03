Milan ‘acorda’ no segundo tempo, vira sobre o Como e dorme em 7º no Italiano

No confronto entre o Milan, do treinador Sérgio Conceição, e o Como, de Cesc Fàbregas, apontado pela imprensa italiana como possível sucessor do português à frente do time vermelho e preto, o conjunto de Milão sofreu, mas conseguiu reagir no segundo tempo e virou o placar por 2 a 1, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão.

Com o resultado, o Milan chegou aos 47 pontos e saltou da nona para a sétima posição momentaneamente – seca a Roma e a Fiorentina, que têm partidas agendadas neste domingo, para não cair na tabela e buscar uma vaga nas competições europeias. O Como soma 29, em 13º lugar na competição.

Em busca do segundo triunfo seguido no Italiano, o Milan começou melhor e quase abriu o placar aos 4 minutos. Após ótima saída no contra-ataque, Musah recebeu o passe de Theo Hernández na direita, driblou o goleiro, mas bateu para fora com o gol praticamente vazio, irritando os companheiros que estavam livres ao seu lado.

Apesar do início promissor, o time de Sérgio Conceição mostrou pouca inspiração, algo habitual na temporada, e logo travou. Como Theo Hernández pouco conseguia produzir como armador e Reijnders estava escondido em campo, os anfitriões apostavam em Rafael Leão, isolado na frente, mas também longe de suas melhores atuações.

Assim, aos poucos, o Como passou a controlar o meio de campo e, com paciência, buscava espaço nas entrelinhas do time da casa. Os visitantes foram recompensados pela ousadia aos 32 minutos: Nico Paz recebeu o passe da esquerda, fez o pivô e ajeitou para Lucas Da Cunha tocar rasteiro, da meia-lua da área, no canto direito de Maignan: 1 a 0. Antes do intervalo, Kempf finalizou da pequena área e Maignan espalmou para evitar o segundo gol visitante.

Nem mesmo as vaias de 70 mil torcedores na saída para o vestiário ajudou o Milan a “acordar” em campo. Pior que isso, os torcedores locais viram o modesto Como a balançar a rede novamente aos 3 minutos do segundo tempo, com Da Cunha, mas o VAR captou impedimento na jogada e o tento foi anulado.

O novo susto ajudou a equipe de Sérgio Conceição a reagir em campo. Aos 8 minutos, Pulisic recebeu o passe de Reijnders e bateu colocado no canto de Butez para igualar o placar e anotar seu 15º gol na temporada. Enquanto o Milan ganhava ânimo em campo, com as substituições, o Como começava a demonstrar cansaço.

Na reta final da partida, o Milan aproveitou o melhor momento e pressionou os visitantes em busca da virada. Aos 24 minutos, Reijnders acertou a trave. Seis minutos depois, o meia-atacante holandês recebeu o passe de Abraham na direita e bateu colocado na saída de Butez para colocar o time rubro-negro em vantagem.

O Como ainda tentou a última cartada com a entrada de Dele Alli, que não jogava havia dois anos, mas o meia inglês foi expulso, após cometer dura falta em Loftus-Cheek, com apenas nove minutos em campo, minando a reação da equipe visitante.

Mais cedo, também pela 29ª rodada, Monza e Parma empataram por 1 a 1, resultado ruim para a dupla que briga contra o rebaixamento à Série B. Já a Udinese foi derrotada por 1 a 0, em casa, pelo Hellas Verona.