‘Milagres’, diz esposa de Rodrigo Faro ao mostrar evolução após cirurgia para retirar tumor

A modelo Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, usou as redes sociais para mostrar a sua evolução após ter sido submetida a uma cirurgia para retirar um Sarcoma Sinoval, tumor maligno, na coxa esquerda.

Ela está internada no Hospital Albert Einstein e já deixou a área semi-intensiva e foi para o quarto. A modelo contou com a ajuda de uma muleta para dar os primeiros passos depois da cirurgia. “Deus operando milagres. Eu sou um deles”, escreveu nas redes sociais.

No sábado, 12, ela ganhou uma festa de aniversário no hospital ao completar 49 anos. A comemoração contou com a presença das três filhas do casal – Clara, Maria e Helena – e alguns outros familiares.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein comunicou que Vera está “clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”.