Mikel Merino sofre lesão e vai desfalcar Arsenal por várias semanas, diz Arteta

30/08/2024 - 13:31

O meia espanhol Mikel Merino, recentemente contratado pelo Arsenal junto à Real Sociedad, se lesionou no ombro no primeiro treino com a equipe inglesa e ficará afastado por “várias semanas”, anunciou nesta sexta-feira (30) o treinador Mikel Arteta.

“Nesta quinta-feira, Merino machucou o ombro após uma queda. Parece que ele não estará disponível por várias semanas”, disse Arteta na coletiva de imprensa antes da partida dos ‘Gunners’ pela Premier League contra o Brighton.

A contratação do jogador de 28 anos, campeão europeu com a Espanha em julho, foi oficializada na terça-feira e a lesão ocorreu na quinta-feira, no primeiro treino com o time.

“Merino caiu no chão e Gabriel caiu sobre ele, parece que ele tem uma pequena fratura”, explicou Arteta.

O treinador espanhol do vice-campeão da Premier League na temporada passada não quis comentar possíveis contratações no restante do mercado. Ele apenas destacou que o clube londrino deve contratar um goleiro após a saída de Aaron Ramsdale para o Southampton e Karl Hein para o espanhol Valladolid.

