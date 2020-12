Mikel Arteta pede a contratação de Isco para o Arsenal em janeiro Meio-campista espanhol já comunicou a diretoria do Real Madrid que está com vontade de deixar o clube para conseguir mais minutos de jogo em uma outra equipe

O técnico Mikel Arteta pediu aos dirigentes do Arsenal a contratação do meio-campista Isco, segundo publica o “The Sun” nesta segunda-feira. O treinador espanhol busca soluções para equipar ainda mais o poderio ofensivo de seu time após o pior início de temporada dos Gunners na Premier League.

O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2022 e o clube espera conseguir entre 60 a 70 milhões de euros (R$ 374 milhões a R$ 436.5 milhões) com a venda do atleta. Os merengues já foram comunicados do desejo do camisa 22 sair, mas os espanhóis não pensam na possibilidade de emprestar o meia, apenas a transferência definitiva.

Ainda assim, nenhum time realizou uma proposta oficial pela contratação de Isco, mas o interesse pelo jogador deve aumentar a partir de janeiro, quando o mercado será aberto novamente. Há uma suspeita de que o espanhol já tenha uma opção em mente para seguir com sua carreira, mas não se sabe qual é o destino.

