Mike Tyson confirma interesse em lutar contra youtuber

Durante participação no podcast Club Random, o pugilista Mike Tyson afirmou que está interessado em lutar contra o youtuber Jake Paul. As informações são do UOL.





Em sua declaração, Mike confirmou que planeja conversar com o youtuber em breve. “Vou ligar para ele em algum momento na sexta-feira e vamos conversar”, disse Tyson.

Perguntado se aceitaria uma luta contra Jake, o boxeador não fugiu do duelo. “Absolutamente”, respondeu ele. Tyson retornou aos ringues há dois anos, quando enfrentou Roy Jones Jr. em uma luta de exibição.

O youtuber, por sua vez, está invicto com cinco vitórias em cinco lutas no boxe. Paul deve retornar aos ringues no dia 13 de agosto, para sua sexta luta da carreira, mas ainda não tem adversário definido.