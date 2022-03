Mike Schumacher é hospitalizado após sofrer acidente durante treino classificatório na Arábia Saudita Piloto bateu fortemente em um muro e precisou ser levado para o hospital de helicóptero

Durante a classificação do GP da Fórmula 1 deste sábado (26), Mick Schumacher sofreu um forte acidente. O piloto precisou ser levado de helicóptero para o Hospital Militar King Fahad. Sua equipe informou que ele está consciente.

Schumacher acertou duas vezes o muro da curva 12 do Circuito de Jeddah. O carro do piloto acabou ficando destruído, mas a Hass e a F1 já informaram que o alemão estava consciente e não teve ferimentos graves.

A participação de Schumacher na corrida deste domingo é uma incógnita. O piloto não poderá ser substituído, pois iniciou a classificação pela equipe americana. Vale lembrar que o o brasileiro Pietro Fittipaldi atua como reserva na Hass.

A expectativa é que Schumacher consiga se recuperar o quanto antes. A Hass, através das redes sociais, explicou a situação do atleta e informou que o piloto aparenta estar bem fisicamente.

– Ouvimos dizer que Mick está consciente, fora do carro e atualmente a caminho do centro médico. Podemos confirmar que Mick parece estar fisicamente bem. Ele falou com sua mãe. Provavelmente será levado ao hospital para um exame por precaução, mas aguardando atualização da FIA sobre isso – informou a Haas nas redes sociais.

Devido ao incidente, houve uma hora de paralisação e utilizaram uma bandeira vermelha para interromper a sessão. Seguindo os protocolos, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) não mostrou imagens do atendimento ao piloto.

A largada da GP da Arábia Saudita, segunda etapa da F1 2022, ocorrerá neste domingo (26), às 14h. Os fãs do esporte torcem para que Mick Schumacher se recupere rapidamente e o acidente não traga consequências negativas para o piloto.

