Mikael prega foco total em reta final do Brasileirão: ‘Todo jogo é como se fosse uma final’ Atacante do Sport fez 28 jogos em 2020 e marcou oito gols somando passagem que teve pelo Confiança

Faltando apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão, as equipes já tem clareza em quais são seus respectivos objetivos na tabela. Esse é justamente o caso do Sport, que ocupa a 14ª colocação com 32 pontos, apenas três na frente do Bahia, primeira equipe dentro do Z4.

Pensando nessa proximidade que existe da zona de rebaixamento, o atacante Mikael falou sobre a reta final da competição em tom de absoluta concentração para garantir a permanência na elite.

– O foco do grupo é todo no Campeonato Brasileiro. Estamos totalmente unidos e focados em conquistar uma boa classificação. Serão dois meses bem intensos e cheio de datas importantes as quais precisamos estar preparados. Para nós, a partir de agora todo jogo é como se fosse uma final – declarou.

Formado na base do clube, o atleta tem apenas 21 anos e soma 10 jogos pelo elenco do Leão nesta temporada. O jogador teve uma boa passagem pelo Confiança no primeiro semestre de 2020 onde ajudou a equipe sergipana a conquistar o estadual além das rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 28 jogos em oito gols somando os dois clubes no ano passado.

Mikael também comentou sobre esse que foi o primeiro ano como profissional na carreira:

– Apesar de tudo o que aconteceu em 2020 posso dizer que foi um ano marcante na minha carreira. Não apenas por ser meu primeiro ano como profissional, como também pelas oportunidades e experiências que tive. Primeiro no Confiança, onde aprendi e evolui muito. E agora no Sport, clube que sempre fui muito grato por me dar e continuar dando muitas oportunidades. Espero poder crescer ainda mais aqui porque amo muito esta instituição, além de poder ajudar o grupo a conseguir grandes feitos em 2021.

O Sport volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (16), para enfrentar o Fluminense, fora de casa. A partida será válida pela 30ª rodada.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também