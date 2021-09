Mikael comenta preparação do Ypiranga para a fase final da Série C: ‘Seguir com a mesma pegada’ Na temporada passada, o Ypiranga bateu na trave e não conseguiu o acesso; Mikael lembrou da campanha de 2020, mas garantiu que o grupo está focado no presente

Já classificado, o Ypiranga-RS entra em campo pensando na fase final da Série C. Na terceira colocação do Grupo B, com 31 pontos, e matematicamente classificado para a segunda fase, o Ypiranga vai encarar o São José-RS, em busca de superar sua melhor trajetória na competição que, em 2020, chegou justamente aos 31 pontos na primeira fase.

No campeonato de 2021, o time canarinho tem o mesmo número de pontos e busca quebrar o recorde antes de começar a fase decisiva. O volante Mikael afirmou que é importante pensar em superar a marca e destacou que não é hora de tirar o pé do acelerador. De acordo com o meio-campista, esta é uma chance de mostrar como o Ypiranga chegará à fase fina da Série C.

– Acho que mesmo sendo o último jogo e classificados não tem motivo para o nosso time tirar o pé. Devemos seguir com a mesma pegada e mentalidade, seria muito importante somar mais pontos e fazer parte de mais um recorde para a equipe, mas estamos sempre pensando no acesso lá na frente. Precisamos demonstrar como iremos chegar à fase final.

O Canário teve uma campanha positiva, sobretudo dentro de casa. Foram oito jogos, seis vitórias, um empate e apenas uma derrota dentro do Colosso da Lagoa. Além disso, o desempenho fora também foi dentro do esperado. Nesse sentido, Mikael acredita que o ponto chave da campanha é a união do grupo e a confiança no treinador Junior Rocha.

– Acho que o ponto chave para a boa campanha foi o grupo. O nosso dia a dia é espetacular, em cada treinamento e orientação passada pelo treinador, que confiamos bastante. Então, com esse empenho e executando tudo aquilo que foi treinado dentro de campo, conseguimos êxito.

Na temporada passada, o Ypiranga bateu na trave e não conseguiu o acesso. Mikael, que fazia parte daquele elenco, lembrou da campanha de 2020, mas garantiu que o grupo está focado no presente. O volante ainda que o elenco está confiante e fará “de tudo” para conquistar o acesso para a Série B do Brasileirão.

– Sabemos que vai ser muito difícil essa segunda fase com times de tradição do nosso futebol. Na temporada passada, vimos isso de perto, mas o que aconteceu lá, já foi. O foco é todo nessa nova chance e tenho certeza que, como eu disse, com esse empenho do grupo, as coisas irão acontecer. Não temos vaidade, o objetivo é 100% em conseguir o acesso à Série B. Estamos confiantes, fortes e faremos de tudo para isso.

No grupo B, além de Ypiranga, Novorizontino, Ituano e Criciúma conquistaram vaga para a fase final. O canarinho entra em campo contra o São José, neste sábado, às 17h, pela 18ª rodada da Série C.

