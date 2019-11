Mihajlovic finaliza 3º ciclo de tratamento contra Leucemia

BOLONHA, 21 NOV (ANSA) – O técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic, recebeu alta nesta quarta-feira (20) do Hospital Sant’Orsola e encerrou o terceiro ciclo de quimioterapia para tratar uma leucemia.

Através das redes sociais, a esposa do treinador, Arianna, publicou uma foto com Mihajlovic no lado de fora do hospital. Na oportunidade, ela escreveu que o sérvio está “voltando para casa” e disse que “coisa mais bela não há”.

O técnico iniciou o terceiro ciclo de tratamento em 21 de outubro, dois dias depois de ter comandado o Bologna na partida contra a Juventus, em Turim.

Mihajlovic marcou presença nesta quinta-feira (21) no Centro de Treinamento Niccolò Galli, em Bolonha. No entanto, o sérvio não deverá comandar sua equipe no derby diante do Parma, no Estádio Renato Dall’Ara, neste domingo (24), já que o técnico terá apenas dois dias de descanso.

No início da próxima semana, Mihajlovic e alguns médicos do Sant’Orsola realizarão uma entrevista coletiva para informar a atual condição de saúde do sérvio.

Aos 50 anos, Mihajlovic anunciou que sofria de uma leucemia em julho. Apesar disso, o treinador esteve presente em algumas partidas do Bologna. O sérvio está mais magro e sem cabelo, mas mostra uma grande energia no banco de reservas.(ANSA)