Mihajlovic deixa hospital e comanda o Bologna em Verona

BOLONHA E ROMA, 26 AGO (ANSA) – O técnico Sinisa Mihajlovic está lutando há mais de um mês contra uma leucemia, tipo de câncer que atinge a medula óssea. Apesar de estar afastado do Bologna por conta do tratamento, o sérvio surpreendeu e foi até Verona comandar sua equipe na primeira rodada do Campeonato Italiano.

A presença de Mihajlovic pegou todos de surpresa, já que passou os últimos 40 dias internado no hospital de Sant’Orsola, em Bolonha. Além disso, o Bologna anunciou que o sérvio estaria no gramado comandando o time apenas uma hora e meia antes da bola rolar. “Ele nos disse no mês passado que queria estar aqui para esse jogo, mas nós não pensamos que ele realmente ia estar. Ele perdeu um pouco de peso, mas a garra, a determinação e a paixão são as mesmas de sempre”, disse Riccardo Orsolini, um dos destaques do Bologna.

Na ocasião, o treinador de 50 anos estava mais magro e sem cabelo, consequência da quimioterapia. Mihajlovic comandou o Bologna e nem parecia que estava travando uma batalha contra uma grave doença.

O técnico viu o elenco no hotel, mas depois evitou lugares públicos, incluindo o vestiário, onde não entrou no intervalo e nem no final do duelo. Mihajlovic deixou o gramado alguns minutos antes do apito final e retornou ao hospital.

Além disso, o hospital onde Mihajlovic está tratando a leucemia explicou à ANSA que a viagem do treinador foi autorizada pelos médicos.

Com uma publicação no Facebook, o prefeito de Bolonha, Virginio Merola, agradeceu a presença de Mihajlovic e destacou que a atitude foi um “exemplo”.

“Determinação e apego à sua equipe. As imagens da noite passada nos dão confiança para o futuro. Como prefeito de nossa cidade, queria agradecer a Sinisa Mihajlovic pelo importante início do campeonato, foi um belo exemplo. Com o Bologna, temos um bom caminho para fazer juntos”, escreveu Merola.

Diversos jornais pelo mundo repercutiram a presença de Mihajlovic no Estádio Marc’Antonio Bentegodi. A emissora “BBC” destacou o “retorno emocionante” do sérvio, já a mídia francesa citou a “coragem” do comandante.

O próximo duelo do Bologna será um derby regional diante da Spal, nesta sexta-feira (30). Ainda não há informações se Mihajlovic estará no banco de reservas. O treinamento desta segunda-feira (26) foi comandado pelos assistentes do sérvio, que está sempre em contato com seus auxiliares através de videochamadas direto do hospital.

Apesar da presença de Mihajlovic, o Bologna não saiu de um empate por 1 a 1 diante do Verona. O clube rossoblu abriu o placar com Nicola Sansone, mas o time da casa empatou com o português Miguel Veloso.(ANSA)