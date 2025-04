Miguelito marca, América-MG bate Goiás e assume a vice-liderança da Série B

O América-MG assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Goiás por 1 a 0, neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada. O único gol da partida foi marcado por Miguelito, ex-Santos.

Com o resultado, o América chegou aos nove pontos, mesma pontuação do líder Athletico-PR e do CRB, terceiro colocado. Já o Goiás, com sete pontos, caiu para a sétima posição na tabela.

Aproveitando o fator casa, o América começou o jogo com muita intensidade e logo tomou conta das ações ofensivas. A pressão inicial surtiu efeito quando Miquéias foi derrubado dentro da área, resultando em pênalti para o time mineiro. Miguelito foi para a cobrança e, com tranquilidade, deslocou o goleiro para abrir o placar: 1 a 0. Embalado pela torcida, o América seguiu em cima, buscando ampliar a vantagem nos minutos seguintes.

Apesar do domínio inicial do rival, o Goiás conseguiu se reorganizar e passou a criar boas oportunidades, equilibrando as ações. No entanto, aos 26, Miguelito voltou a assustar ao acertar a trave em mais uma boa chegada do América. No fim do primeiro tempo, foi a vez de DG carimbar o poste em mais uma tentativa de igualar o marcador. Mesmo com a reação esmeraldina, o América conseguiu administrar a vantagem e levou o 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Goiás voltou mais ofensivo e partiu para o tudo ou nada em busca do empate. O time goiano pressionou bastante, mas parou nas grandes defesas do goleiro Matheus Mendes, que teve atuação decisiva e garantiu a vantagem do América no placar. O camisa 1 brilhou em momentos cruciais e foi o principal responsável por manter o time mineiro na frente.

Enquanto segurava a pressão, o América se organizou defensivamente e apostou nas saídas rápidas em contra-ataques. Figueiredo e Willian Bigode foram os principais nomes nesse tipo de jogada, conseguindo levar perigo ao gol adversário em algumas oportunidades. Mesmo sem ampliar, o América soube administrar bem o resultado e saiu de campo com três pontos importantes.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Avaí no sábado, às 20h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Na segunda, dia 28, o Goiás visita o Botafogo, às 19h30, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 GOIÁS

AMÉRICA-MG – Matheus Mendes; Júlio César (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias (Kauã Diniz), Barros (Jhosefer) e Miguelito (Yago Santos); Fabinho, Stênio (Willian Bigode) e Figueiredo. Técnico: William Batista.

GOIÁS – Tadeu; Diego Caito (Willean Lepo), Messias, Luiz Felipe e Douglas Teixeira; Marcão, Lucas Rodrigues (Arthur Caíke) e Rafael Gava (Welliton); Vitinho (Juninho), Anselmo Ramon e Pedrinho (Zé Hugo). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Miguelito, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Miguelito (América-MG); Lucas Rodrigues (Goiás).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA – R$ 34.339,00.

PÚBLICO – 1.704 torcedores.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).