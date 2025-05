Miguelito, do América-MG, é preso em flagrante após injúria racial na Série B

O meia Miguelito, do América-MG, está preso em Ponta Grossa em razão do crime de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR, durante o jogo entre os times, válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Operário-PR denuncia ofensa racial contra jogador na Série B: ‘Não vamos tolerar’

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o atleta foi preso pela prática do crime de injúria racial.

A injúria ocorreu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo após um lance de falta em favor do time paranaense.

Segundo relatos, o jogador do América proferiu a expressão “preto do caralh*”. O árbitro interrompeu a partida e aplicou o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com uma paralisação de cerca de 15 minutos.

A ofensa foi confirmada pela vítima e pelo capitão do time do Operário, que presenciou o ocorrido. Embora a fala não tenha sido registrada pelas imagens da transmissão oficial, os depoimentos foram considerados suficientes.

“A Polícia Civil solicitou acesso a imagens de outros ângulos que possam ter registrado a fala do jogador. O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias”, explicou Gabriel Munhoz, delegado da PCPR após o jogo.

Os envolvidos foram encaminhados pela Polícia Militar à unidade da PCPR, onde foram ouvidos e o suspeito foi autuado em flagrante, sendo posteriormente encaminhado ao sistema penitenciário.