Miguel Falabella tranquiliza fãs após cirurgia de hérnia de disco: ‘Estou andando’

Miguel Falabella, 68 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 2, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após ser submetido a uma cirurgia de hérnia de disco. Ele precisou se afastar do espetáculo “Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do fórum”, que está em temporada em São Paulo, devido a fortes dores na coluna.

O ator e diretor contou que a cirurgia ocorreu pela manhã e que ele passa bem, aguardando agora a alta hospitalar para ir para casa. Em vídeo publicado no Feed do Instagram, ele aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu.

“Quero agradecer as milhares de mensagens de carinho, força e afeto, vocês realmente são especiais. Ontem já sabia que ia operar porque estava difícil, a dor era insuportável. O médico me falou que eu ia acordar sem dor e não acreditei, mas ele tinha razão. Estou sem dor, já acordei, fui ao banheiro, estou andando. Estou esperando alta para ir para casa e depois dou notícias. Agora é fisioterapia e vida que segue”, falou ele.

Nas imagens, o artista parece deitado no leito do hospital sorridente após o susto que passou.

Na última quinta-feira, 1º, Falabella contou sentir fortes dores ao se locomover devido à hérnia.

“Galera, coisas da vida, estou com uma hérnia de disco bem braba, estou com muita dor, não estou conseguindo andar direito e por isso é que eu, infelizmente, não estou fazendo ‘Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum’. É, como dizia minha mãe, doença é um ‘desluguel’ que a gente paga para usar o corpo. Um beijo”, declarou ele.

Na ocasião, a equipe da peça informou que as datas do espetáculo agendadas para esta semana não serão canceladas e que o personagem interpretado por Miguel Falabella será feito por Edgar Bustamante.