Miguel Falabella passa mal durante apresentação: ‘forcei a barra’

Na noite de sexta-feira, 25, Miguel Falabella passou mal e se ausentou do palco do Teatro Villa Lobos, durante a apresentação do espetáculo “Kiss me, Kate – O beijo da megera”.

Na manhã deste sábado, 26, o ator fez uma postagem em suas redes sociais para tranquilizar os fãs.

“E aí, galera?! Só para avisar que ontem eu, realmente, passei mal durante o espetáculo. Estava com febre e forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão logo no início do show, mas já estou bem e já fui medicado.” Falabella concluiu o post afirmando que a apresentação continua no Teatro Villa Lobos. Vale destacar que na própria legenda da publicação, o ator afirma que hoje terá apresentação normalmente: “Aos amigos que se preocupam. Hoje estou de volta. O show não pode parar!”

Assista abaixo ao vídeo de Miguel Falabella:

