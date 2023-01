Miguel Falabella diz se arrepender de passado com Cássia Kis: ‘Fez coisas muito desagradáveis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 2:37 Compartilhe

Miguel Falabella usou parte de sua entevista à rádio portuguesa RFM para detonar Cássia Kis. Na companhia de Danielle Winits, com quem estrela a peça de teatro “A Mentira”, o ator revelou que, se pudesse voltar no tempo, jamais teria trabalhado com a intérprete de Cidália em “Travessia”.





Ao ser questionada se já havia recusado um trabalho por conta de algum colega, Danielle Winits afirmou que não. Falabella concordou, mas alegou que se arrepende de ter trabalhado com Kis no passado.

“O que nós vemos hoje em dia, a pessoa em quem ela se transformou, ela já era, mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano”, revelou o ator aos apresentadores. “Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis em uma peça que nós fizemos juntos e eu até, na época, falei: ‘Não é assim que se trata as pessoas’.”

Falabella refere-se às declarações políticas controversas e falas homofóbicas proferidas pela atriz, que tem sido alvo de críticas na internet. Confira o vídeo:





