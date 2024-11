Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto, morre aos 15 anos: ‘Momento de dor’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 20:31 Para compartilhar:

O cantor gospel J. Neto, 64 anos, comunicou a morte de seu filho, o estudante Miguel Azevedo, aos 15 anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 14, mas a causa da morte não foi divulgada.

Na publicação, artistas do mundo gospel e fãs do artista lamentaram a perda.

“É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto”, diz o comunicado postado pelo cantor em seu perfil no Instagram.

“Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança. Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor”, finaliza o texto.

No mês passado, o cantor gospel foi internado após sofrer um infarto. Ele foi levado inicialmente ao Hospital de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e transferido em seguida para outra unidade, onde passou por uma cirurgia.

J. Neto começou sua carreira em 1985 e tem mais de 20 álbuns lançados. “O Rei Está Voltando” é uma de suas canções mais conhecidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maximus Records (@maximusrecordsoficial)