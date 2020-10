Miguel Ángel Ramírez quebra o silêncio sobre negociação com Palmeiras: ‘Fez a perna tremer’ Técnico espanhol era o principal alvo da diretoria do Verdão para assumir a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo há uma semana

Miguel Ángel Ramírez, principal alvo da diretoria do Palmeiras para assumir a vaga de Vanderlei Luxemburgo, concedeu entrevista coletiva após a vitória que garantiu o Independiente Del Valle nas oitavas de final da Libertadores e, enfim, quebrou o silêncio e explicou o motivo pelo qual a negociação que esteve em curso nos últimos dias não foi adiante.

– Quando se tem que tomar uma decisão assim, é preciso levar em consideração múltiplos fatores. Não é só o contrato, as condições que te oferecem ou o projeto esportivo. Não é só o que está deixando para trás, aonde e quando se vai – comentou, reiterando o porque optou pela permanência no Equador.

– A decisão nunca é fácil. Ainda mais quando se trata de um clube gigante. Faz a perna tremer. É muito difícil tomar uma decisão assim. Digamos que é ainda mais difícil para mim, que estou recém-começando minha carreira. Tenho que medir os passos que dou e pisar sobre solo firme para que eu possa seguir avançando adiante – completou.

Por último, o treinador espanhol deixou claro que o projeto desenvolvido no Del Valle também foi um fator que o fez ficar reticente frente à proposta do Palmeiras.

– Logicamente, falando sobre o peso específico que tem esse projeto e esse grupo, é muito significativo. Independiente me deu tudo na minha carreira como profissional. Foi a equipe que me permitiu entrar no mundo e me dedicar profissionalmente em alto nível – destacou.

Miguel Ángel Ramírez era um desejo da torcida do Palmeiras (Foto: Divulgação / Independiente Del Valle)

– Aqui, tive noites mágicas pela Libertadores e Sul-Americana e com um grupo que já venho trabalhando junto e, portanto, tudo sai mais rápido, mais fácil. Eles já me conhecem e basta um olhar para nos entendermos. Isso tem muito peso – finalizou.

Com a vitória diante do Tigre, o Palmeiras chegou aos 16 pontos e reassumiu a liderança geral da Libertadores da América.

Como a equipe do Independiente Del Valle terminou na segunda colocação do Grupo A, existe a possibilidade de Miguel Ángel Ramírez enfrentar o Verdão na próxima fase da competição.

