Migrantes que deixaram Albânia desembarcam no sul da Itália

ROMA, 2 FEV (ANSA) – Os 43 migrantes que deixaram o porto de Shengjin, após a Corte de Apelação de Roma suspender as detenções dos requerentes de asilo levados para um centro de repatriação na cidade albanesa de Gjader, foram levados para Bari, no sul da Itália, e encaminhados ao centro de acolhimento local.

Os migrantes, todos homens adultos de Bangladesh e Egito, chegaram ao porto de Puglia vindos da Albânia na noite do último sábado (2).

O grupo foi recebido por profissionais de saúde e forças de segurança, bem como por ativistas da associação Arci, que denunciaram o “fracasso do modelo albanês”, o novo esquema de processamento rápido do governo para requerentes de asilo.

Os migrantes fazem parte do terceiro grupo de requerentes de asilo cuja detenção em centros de repatriação administrados pela Itália na Albânia não foi validada pelos tribunais do “Belpaese”.

O grupo incluía originalmente um total de 49 pessoas que foram interceptadas ao sul de Lampedusa e levadas para o território albanês pelo navio da Marinha Cassiopea, na última terça-feira (28). No entanto, seis foram levados de volta para a Itália por serem menores de idade ou considerados vulneráveis.

Na sequência, a Corte de Apelação de Roma suspendeu as detenções dos requerentes de asilo e enviou o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

Apesar da decisão, o governo italiano disse que “seguirá adiante, acreditando que combater a imigração irregular que se aproveita do uso instrumental dos pedidos de asilo é o caminho a seguir para combater o negócio dos traficantes inescrupulosos”, segundo fontes do Ministério do Interior. (ANSA).