Migrante tenta suicídio em navio na costa da Itália, diz ONG

ROMA, 16 ABR (ANSA) – Três migrantes a bordo do navio Alan Kurdi, da ONG alemã Sea Eye, foram evacuados na madrugada desta quinta-feira (16) pela Guarda Costeira da Itália.

O anúncio foi feito pela própria entidade humanitária, que publicou um vídeo do resgate nas redes sociais. A Sea Eye não informou o motivo da evacuação, mas disse que o grupo de três pessoas inclui um migrante que havia tentado suicídio.

“Precisamos de um porto seguro, a inação dos países da União Europeia está se tornando cada vez mais perigosa”, afirmou a ONG. A Alan Kurdi navega com aproximadamente 150 migrantes a bordo, todos eles socorridos no Mediterrâneo Central, e aguarda a designação de um porto seguro para atracar há cerca de 10 dias.

Tanto Itália quanto Malta, os países mais próximos com exceção da Líbia, que está em guerra civil, se negaram a receber os deslocados internacionais. A ministra italiana dos Transportes, Paola De Micheli, determinou no início da semana que a Guarda Costeira identificasse um navio para os migrantes cumprirem um período de quarentena no mar, mas essa embarcação ainda não foi escolhida.

A Itália diz que seus portos não podem ser considerados seguros devido à pandemia do novo coronavírus, que já contaminou mais de 160 mil pessoas e deixou mais de 20 mil mortos no país. O Alan Kurdi está atualmente perto da costa da Sicília, mas em águas internacionais. (ANSA)