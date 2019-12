Mídia italiana cita acordo entre Milan e Barça sobre empréstimo de Todibo

O Milan teria chegado a um acordo com o Barcelona para obter o empréstimo do jovem zagueiro central francês Jean-Clair Todibo, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa italiana.

O defensor de 20 anos se juntaria em janeiro à equipe italiana, que teria uma opção de compra do jogador por um montante de 20 milhões de euros, segundo a Gazzetta Dello Sport.

Todibo foi transferido para o Barcelona em janeiro de 2019 vindo do Toulouse da França, mas desde então só disputou cinco partidas com a camisa ‘azulgraná’.

Vivendo um drama na 11ª posição da Serie A e com apenas 7 pontos acima da zona de rebaixamento, o Milan tenta se reforçar na próxima janela de contratações, que vai se abrir no dia 1° de janeiro, e já conseguiu obter o passe do veterano craque sueco Zlatan Ibrahimovic até junho.

