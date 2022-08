Mídia estatal da Síria diz que Israel atacou província costeira de Tartous

reuters 14/08/2022 - 16:12 Compartilhe

(Reuters) – A mídia estatal síria noticiou neste domingo o que disse ser um ataque israelense contra alvos nas proximidades da província costeira síria de Tartous, depois que explosões foram ouvidas na região.

As forças de defesa aérea da Síria estavam enfrentando “alvos hostis” nos céus sobre Tartous e as montanhas Qalamoun, perto da fronteira com o Líbano, acrescentou a mídia estatal síria.

A mídia estatal também disse que o ataque foi realizado por aviões israelenses vindos de território libanês.

O exército israelense se recusou a comentar os relatos de possível ataque na Síria.

Israel vem realizando há anos ataques contra o que descreve como alvos iranianos e apoiados pelo Irã localizados na Síria, onde Teerã tem enviado forças em apoio ao presidente Bashar al-Assad desde o início da guerra na Síria, em 2011.

(Por Nayera Abdallah; reportagem adicional de Maayan Lubell)