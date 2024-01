Microsoft ultrapassa brevemente a Apple como empresa mais valiosa do mundo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 6:10 Para compartilhar:

A Microsoft ultrapassou brevemente a Apple como a empresa mais valiosa do mundo depois que a fabricante do iPhone começou em 2024 com seu pior começo em anos devido às crescentes preocupações com a demanda.

As ações da Microsoft subiram 1,5% no início do pregão de sexta-feira, dando à empresa fundada por Bill Gates um valor de mercado de US$ 2,88 trilhões.

O aumento da empresa com sede em Redmond, Washington, foi atribuído à sua liderança inicial na corrida da inteligência artificial generativa, incluindo seu investimento de US$ 1 bilhão na OpenAI, fabricante do ChatGPT, em 2019.

A Microsoft aumentou recentemente a sua aposta na empresa de IA dirigida por Sam Altman, comprometendo-se com mais 10 mil milhões de dólares como parte de um acordo “plurianual”.

A capitalização de mercado da Apple, entretanto, caiu para US$ 2,86 trilhões – abaixo da avaliação de US$ 3,081 trilhões que desfrutou em seu pico em 14 de dezembro de 2023.

No entanto, quando o mercado fechou na quinta-feira, a Apple terminou com uma ligeira vantagem – em US$ 20 milhões.

A empresa sediada em Cupertino, Califórnia, fechou o ano com um ganho anual de 48%.

O avanço foi inferior ao aumento de 57% registado pela Microsoft, que lançou agressivamente ferramentas baseadas em IA ao longo do ano passado, incluindo o seu mais recente chatbot Copilot, anteriormente conhecido como Bing Chat da Microsoft.

A Microsoft assumiu brevemente a liderança sobre a Apple como a empresa mais valiosa algumas vezes desde 2018, mais recentemente em 2021, quando as preocupações com a escassez da cadeia de abastecimento provocada pela COVID atingiram o preço das ações da fabricante do iPhone.

Atualmente, Wall Street está mais positiva em relação à Microsoft. A empresa não tem classificação de “venda” e quase 90% das corretoras que cobrem a empresa recomendam a compra das ações. A Apple tem duas classificações de “venda” e apenas dois terços dos analistas que cobrem a empresa classificam-na como “compra”.

Ambas as ações parecem relativamente caras em termos de preço em relação aos lucros esperados, um método comum de avaliação de empresas cotadas em bolsa.

A Apple está negociando com um PE futuro de 28, bem acima da média de 19 dos últimos 10 anos, de acordo com dados do LSEG. Microsoft está negociando cerca de 31 vezes os lucros futuros, acima de sua média de 10 anos de 24.

