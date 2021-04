Microsoft testará xCloud em PCs e dispositivos móveis da Apple

(.)

Por Chavi Mehta

BENGALURU, Índia (Reuters) – A divisão de jogos da Microsoft, a Xbox, lançará uma versão beta de seu serviço de games em nuvem para browsers nos sistemas operacionais Windows 10 e iOS a partir de terça-feira.

O recurso permitirá que os usuários joguem mais de 100 títulos do Xbox Game Pass nos navegadores Edge, Chrome ou Safari em seus dispositivos móveis, em vez de usar um console de videogame, facilitando o acesso aos jogos independentemente da localização e do aparelho.

Essa versão beta estará disponível apenas para membros selecionados do Xbox Game Pass Ultimate, que receberão um convite, disse Catherine Gluckstein, chefe do serviço de jogos em nuvem do Xbox, nesta segunda-feira.

Em setembro, a Microsoft lançou o xCloud ao preço de 1 dólar no primeiro mês para novos usuários, em uma grande estratégia para atrair jogadores casuais à medida que a competição com a Sony aumenta.

