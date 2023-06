Microsoft testa validação facial e biometria para acesso a sites e apps no Windows 11

A Microsoft está intensificando seus esforços para oferecer aos usuários uma experiência de login mais segura e conveniente por meio do aprimoramento do suporte do Windows 11. Um novo padrão de chave, projetado para substituir as senhas, foi introduzido recentemente na compilação mais recente do Insider Preview (23486). Agora, os usuários têm a capacidade de utilizar nativamente o Windows Hello para acessar aplicativos e sites compatíveis com a identificação facial e biometria que anteriormente exigiam senhas.

Com essa atualização, a Microsoft busca eliminar as vulnerabilidades associadas ao uso de senhas tradicionais e oferecer uma alternativa mais segura e prática para autenticação. Ao adotar o Windows Hello, os usuários são solicitados a comprovar sua identidade por meio de um PIN, impressão digital ou digitalização facial, substituindo assim a necessidade de senhas.

Para configurar o recurso, basta acessar o site compatível onde o suporte a senha foi adicionado. Os usuários serão guiados para criar uma senha em suas configurações e realizar o logout para obter a opção de fazer login utilizando o novo método de segurança. No navegador Edge ou no Chrome, a opção de entrar com uma chave estará disponível na seção “Windows Hello ou chave de segurança externa”.

Além disso, a Microsoft oferece aos usuários a capacidade de gerenciar suas senhas salvas por meio das opções de Contas e Chaves de acesso nas Configurações do Windows. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento das credenciais no nível do sistema operacional, proporcionando uma experiência mais integrada e segura.

Embora o navegador Edge já suporte as chaves de acesso, a adição do suporte ao Windows Hello representa um avanço significativo, permitindo que os usuários gerenciem suas credenciais de forma mais abrangente em todo o sistema operacional. No ano passado, a Apple introduziu o suporte a senha para macOS, iOS e iPadOS, enquanto o Google anunciou que adicionaria suporte para Android e seu navegador Chrome em outubro.

