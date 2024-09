Microsoft se alia a fundos para investir US$ 100 bi em IA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/09/2024 - 23:51 Para compartilhar:

A Microsoft e o gigante de investimentos BlackRock anunciaram nesta terça-feira (17) que se aliaram a outros fundos para levantar até 100 bilhões de dólares (550 bilhões de reais) para financiar centros de dados e infraestruturas que impulsionem a inteligência artificial (IA).

A parceria inclui a multinacional de capital Global Infrastructure Partners e a empresa de investimentos em tecnologia avançada MGX, segundo um comunicado conjunto.

“Estamos comprometidos em garantir que a IA ajude a promover a inovação e impulsione o crescimento em todos os setores da economia”, afirmou o diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella.

A empresa criadora do sistema operacional Windows tem feito grandes investimentos em IA, como a contribuição de mais de 10 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões) para a OpenAI, a empresa por trás do famoso chatbot ChatGPT.

“O capital necessário para a infraestrutura de IA e a nova energia que a impulsiona vai além do que uma única empresa ou governo pode financiar”, observou o presidente da Microsoft, Brad Smith.

Inicialmente, a parceria buscará 30 bilhões de dólares (R$ 165 bilhões) de capital privado de investidores, com a intenção de aumentar essa quantia para até 100 bilhões, incluindo financiamento por meio de dívida, de acordo com as empresas.

Os investimentos para ampliar ou construir centros de dados e criar novas fontes de energia para eles serão focados principalmente nos Estados Unidos, com o restante sendo realizado em países parceiros.

A Nvidia, principal fabricante de chips usados em inteligência artificial, contribuirá com sua expertise para a parceria, enquanto a Microsoft fornecerá consultoria técnica e financiamento, conforme o comunicado.

O desenvolvimento da IA exige uma enorme capacidade de computação, fornecida por servidores alojados em centros de dados. O consumo de energia é colossal e ameaça saturar a rede elétrica dos Estados Unidos, a menos que suas capacidades sejam expandidas com novos recursos.

