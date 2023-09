Microsoft removerá WordPad do Windows depois de quase 30 anos

O WordPad, um processador de texto básico incluído no Windows desde o Windows 95, será retirado de uma versão futura do sistema operacional. A Microsoft não está mais atualizando o aplicativo e recomenda que os usuários usem o Microsoft Word, seu processador de texto pago mais rico em recursos.

“O WordPad não está mais sendo atualizado e será removido em uma versão futura do Windows”, diz uma nota de suporte da Microsoft. “Recomendamos o Microsoft Word para documentos de texto formatados, como .doc e .rtf, e o Bloco de Notas do Windows para documentos de texto simples, como .txt.”

A notícia da retirada do WordPad chega um dia depois que a Microsoft anunciou que está atualizando o Bloco de Notas, outro aplicativo básico do Windows, com recursos como salvamento automático e restauração automática de guias. A Microsoft atualizou o Bloco de Notas em 2018 pela primeira vez em anos e adicionou guias à versão do Windows 11.

O WordPad, por outro lado, não recebeu tantas atualizações. O processador de texto foi atualizado com a interface Ribbon do Windows 7, mas, após uma reformulação leve no Windows 8, não teve nenhuma adição significativa.

A Microsoft não especificou quando o WordPad será removido do Windows. No entanto, é provável que seja retirado do Windows 12, que deve ser lançado em 2024.

