Microsoft reduz operações na Rússia devido à crise na Ucrânia

Por Tiyashi Datta e Supantha Mukherjee

BENGALURU, Índia (Reuters) – A Microsoft disse nesta quarta-feira que está fazendo cortes substanciais em seus negócios na Rússia, juntando-se a uma série de empresas na redução de exposição ou saída do país após a invasão da Ucrânia.





A empresa, no entanto, disse que cumprirá suas obrigações contratuais existentes com clientes russos, enquanto a suspensão de novas vendas anunciada pela Microsoft no início de março permanece em vigor.

“Como resultado das mudanças nas perspectivas econômicas e do impacto em nossos negócios na Rússia, tomamos a decisão de reduzir significativamente nossas operações no país”, disse um porta-voz da Microsoft.

A Bloomberg News, que divulgou a informação inicialmente, disse que mais de 400 funcionários serão afetados.

Várias grandes marcas globais, incluindo Apple, Nike e Dell, também cortaram relações comerciais com a Rússia.

