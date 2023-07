Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 21:14 Compartilhe

A Microsoft projeta vendas de US$ 54,3 bilhões para este trimestre atual, de acordo com o ponto médio das previsões do seu guidance, apresentado nesta terça-feira, 25, após publicação do balanço corporativo do trimestre anterior. Os analistas consultados pelo Wall Street Journal estavam estimando vendas de US$ 55 bilhões para o trimestre atual.

No after hours de Nova York, as ações da gigante de tecnologia recuavam 3,70% às 20h56.

*Com informações da Dow Jones Newswires

