Microsoft pagará US$ 25 milhões para acertar casos de corrupção em subsidiárias

A Microsoft pagará mais de US$ 25 milhões para resolver acusações de corrupção no nível federal nos Estados Unidos que envolviam um esquema de propinas em seu escritório na Hungria e em três outras subsidiárias no exterior. A Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira) afirma que a companhia pagará cerca de US$ 16,6 milhões para acertar as alegações de que violou a Lei de Práticas Corruptas no Exterior envolvendo operações em Hungria, Arábia Saudita, Tailândia e Turquia.

O Departamento de Justiça afirma que a Microsoft também pagará US$ 8,75 milhões em uma multa criminal por causa do esquema de propinas na Hungria, que envolveu licenças da Microsoft para vender a agências do governo e que haviam sido falsamente registradas como descontos.

Presidente da Microsoft, Brad Smith afirmou em carta aos funcionários nesta segunda-feira que a conduta foi “completamente inaceitável” e envolveu um pequeno número de empregados. Smith está definindo mudanças para evitar que descontos sejam usados para finalidades impróprias. Fonte: Associated Press.