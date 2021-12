Microsoft junta-se ao Google, Amazon e outros e cancela participação na CES

Por Vishal Vivek

(Reuters) – A Microsoft informou que não participará da Consumer Electronics Show (CES) 2022, em Las Vegas, juntando-se a uma lista de empresas que optaram por não ter presença física no evento do próximo mês, preocupadas com a rápida disseminação da variante Ômicron do coronavírus.

A gigante norte-americana do software acrescentou que continuará a participar da CES remotamente, de acordo com um comunicado enviado por e-mail.

Várias outras empresas, incluindo a fabricante de automóveis General Motors, a Google e sua empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo, Meta, Twitter, Lenovo, AT&T e a Amazon cancelaram os planos de participação presencial no início desta semana.

Funcionários do CES disseram na quinta-feira que o evento ainda será realizado presencialmente de 5 a 8 de janeiro com “fortes medidas de segurança em vigor”, que incluem requisitos de vacinação, mascaramento e disponibilidade de testes Covid-19.

Saiba mais