Microsoft investirá 2,5 bilhões de libras no Reino Unido para desenvolvimento de IA

A Microsoft investirá 2,5 bilhões de libras nos próximos três anos no Reino Unido para expandir a sua infraestrutura de datacenters de inteligência artificial (IA) de próxima geração, segundo comunicado do governo britânico. De acordo com a publicação, a empresa está empenhada em mais do que duplicar a sua presença em centros de dados no país e em formar mais de um milhão de pessoas para a economia da IA.

Este é o maior investimento em seus 40 anos de história no país, que verá a Microsoft aumentar sua infraestrutura de IA no Reino Unido em Londres e Cardiff e potencial expansão no norte da Inglaterra, ajudando a atender à crescente demanda por IA eficiente, escalonável e sustentável poder de computação específico, segundo o comunicado.

Os datacenters processam, hospedam e armazenam grandes quantidades de informações digitais que são críticas para o desenvolvimento de modelos de IA.

“O Reino Unido iniciou a conversa global sobre IA no início deste mês, e o investimento histórico da Microsoft é mais uma prova do papel de liderança que continuamos a desempenhar na expansão das fronteiras da IA para aproveitar os seus benefícios econômicos e científicos”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

