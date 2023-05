Microsoft está ajudando a financiar expansão da AMD para processadores de IA, diz Bloomberg

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 15:55 Compartilhe

(Reuters) – A Microsoft está trabalhando com a Advanced Micro Devices (AMD) na expansão da fabricante de chips para processadores de inteligência artificial, informou a Bloomberg News na quinta-feira, citando fontes com conhecimento do assunto.

As ações da AMD subiram 9% com a notícia, enquanto as ações da Microsoft subiram cerca de 1%.

A gigante do software está fornecendo apoio financeiro para reforçar os esforços da AMD e trabalhando com a fabricante de chips em um processador doméstico da Microsoft para cargas de trabalho de inteligência artificial, de codinome Athena, disse a reportagem.

Centenas de funcionários que trabalham em uma divisão de silício da Microsoft estão agora trabalhando no projeto Athena, acrescentou a Bloomberg.

A Microsoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, enquanto a AMD se recusou a comentar.

(Por Yuvraj Malik)

