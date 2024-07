Microsoft espera resolver problemas globais com plataforma Azure nas próximas horas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 17:01 Para compartilhar:

A Microsoft informou, há pouco, que espera resolver os problemas na plataforma de computação na nuvem Azul até 17h30 (horário de Brasília) ou possivelmente antes. As falhas começaram ainda pela manhã e afetaram inúmeros usuários globalmente.

Há pouco mais de uma semana, a empresa já havia estado no centro de um apagão cibernético que paralisou dispositivos do sistema Windows em vários lugares do planeta. Na ocasião, o problema foi atribuído a uma atualização da CrowdStrike, companhia de segurança cibernética.