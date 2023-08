Microsoft envia proposta revisada de acordo para comprar Activision a órgão do Reino Unido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 7:22 Compartilhe

A Microsoft submeteu uma nova proposta para adquirir a fabricante de videogames Activision Blizzard à autoridade de concorrência do Reino Unido, a fim de conseguir aprovação para o negócio de US$ 75 bilhões que a agência rejeitou mais cedo neste ano. A Autoridade de Competição e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido informou nesta terça-feira (22) que as companhias concordaram com um novo negócio, reestruturado, para evitar que as Microsoft adquira direitos de streaming em nuvem para jogos da Activision nos próximos 15 anos.

A provisão não se aplicaria à área econômica europeia, disse o regulador britânico. A CMA disse que revisará a nova proposta e estabeleceu um prazo inicial para se posicionar até 18 de outubro.

A Microsoft está há mais de um ano e meio tentando convencer autoridades reguladoras pelo mundo a aceitar o acordo. As companhias conseguiram aval na Europa, na China e em outros mercados, mas não nos EUA e no Reino Unido. O órgão americano, Federal Trade Commission, ainda está contra o negócio, mas não tem autoridade legal para impedi-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.

