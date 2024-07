Microsoft deixa cargo de observadora em conselho da OpenAI, em meio a supervisão antitruste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 20:27 Para compartilhar:

A Microsoft renunciou ao seu assento no conselho da OpenAI, dizendo que sua participação não é mais necessária porque o fabricante do ChatGPT melhorou sua governança desde o caos com a saída e posterior readmissão de Sam Altman como CEO. A renúncia ocorre em meio a intensificação de investigações e supervisões de órgãos antitruste dos dois lados do Atlântico.

Em uma carta na terça-feira, 9, a Microsoft confirmou que estava se demitindo, “com efeito imediato”, de sua função como observadora no conselho da empresa de inteligência artificial (IA). Com a saída da Microsoft, a OpenAI não terá mais assentos de observador em seu conselho.

“Nos últimos oito meses, testemunhamos um progresso significativo do conselho recém-formado e estamos confiantes na direção da empresa”, disse a Microsoft, em sua carta. “Diante de tudo isso, não acreditamos mais que nosso papel limitado como observador seja necessário.”

A saída inesperada ocorre em meio à intensificação da supervisão dos órgãos reguladores antitruste sobre a poderosa parceria de IA. A Microsoft teria investido US$ 13 bilhões na OpenAI.

Os órgãos reguladores da União Europeia disseram no mês passado que revisariam novamente a parceria de acordo com as regras antitruste do bloco de 27 nações, enquanto a Comissão Federal de Comércio dos EUA e o órgão de fiscalização da concorrência do Reino Unido também examinam o acordo.