Microsoft corta projeção para receita de computação pessoal e na nuvem para o tri atual

Estadão Conteúdo 21/08/2024 - 18:34

A Microsoft atualizou nesta quarta-feira, 21, suas projeções para receita com computação na nuvem, computação pessoal e processos de negócios para o primeiro trimestre fiscal de 2025. De acordo com a companhia, a expectativa agora é a de que a receita de computação em nuvem e computação pessoal seja menor do que o previsto durante a call do último balanço trimestral, que aconteceu no fim de julho.

Agora, o guidance é para receita entre US$ 23,8 bilhões e 24,1 bilhões com computação em nuvem no trimestre em vigor, contra de US$ 28,6 bilhões a US$ 28,9 bilhões esperados anteriormente. Para computação pessoal, a projeção caiu da faixa de US$ 14,9 bi a US$ 15,3 bilhões para entre US$ 12,25 bi e US$ 12,65 bi.

A expectativa de receita com processos de negócios, porém, subiu da faixa de US$ 20,3 bi a US$ 20,6 bi para US$ 27,75 bilhões a US$ 28,05 bilhões. No after hours de Nova York, às 18h18 (de Brasília), a ação da Microsoft caía 0,3%.