Microsoft contrata ex-CEO da OpenAI demitido na sexta-feira

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (20) que a empresa contratou Sam Altman, cofundador e ex-CEO da empresa Open AI, que criou a plataforma de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT, da qual ele foi demitido de maneira surpreendente na sexta-feira, uma notícia que abalou o mundo da tecnologia.

Pouco depois deste anúncio, o ex-CEO e cofundador da Twitch Emmett Shear informou que aceitou assumir o comando da OpenAI, de modo interino.

Sam Altman e Greg Brockman, ambos cofundadores da OpenAI, “se unirão a Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisas avançadas de IA”, afirmou o CEO do grupo, Satya Nadella, em uma mensagem na rede social X.

“A missão continua”, escreveu Altman, que aos 38 anos é considerado uma das figuras de destaque no Vale do Silício.

“Continuamos comprometidos com nosso acordo com a OpenAI e confiamos no plano previsto para nosso produto”, acrescentou Nadella.

A Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI e integrou a tecnologia do ChatGPT em seus próprios produtos, incluindo a ferramenta de busca Bing.

Emmett Shear admitiu que tomou a decisão de assumir o posto de CEO da OpenAI em poucas horas.

“Hoje recebi uma ligação na qual fui convidado a considerar uma oportunidade única na vida: assumir como CEO interino da @OpenAI. Depois de consultar minha família e refletir sobre o assunto por apenas algumas horas, eu aceitei”, anunciou em uma mensagem na rede social X.

Shear afirmou que pretende iniciar uma investigação independente nos próximos 30 dias para esclarecer a demissão de Altman.

O conselho de administração da OpenAI surpreendeu na sexta-feira ao anunciar a demissão com efeito imediato de Altman, uma estrela do Vale do Silício, após uma “revisão deliberativa do conselho, que concluiu que nem sempre ele foi sincero em sua comunicação com o conselho, o que dificultou sua capacidade de cumprir suas responsabilidades”.

A junta diretora perdeu “confiança em sua capacidade para liderar a OpenAI”, acrescentou a companhia na sexta-feira.

Desde o lançamento da primeira versão do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, milhões de pessoas utilizaram o chatbot. O sucesso da plataforma acelerou a corrida pela IA, que tem a participação de gigantes da tecnologia como Amazon, Google, Microsoft e Meta.

Considerada uma revolução comparável à chegada da internet, a IA generativa pode criar ideias, conteúdos, imagens e sons.

