Microsoft concorda em mudar práticas de renovação automática do Xbox no Reino Unido

Por Sachin Ravikumar

(Reuters) – A Microsoft concordou em fazer mudanças na forma como renova as assinaturas de jogos online do Xbox no Reino Unido, depois que o regulador de concorrência levantou preocupações sobre a renovação automática de tais assinaturas para os clientes.

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido manifestou preocupação na quarta-feira em relação à clareza para os clientes sobre renovação automática de assinaturas do Xbox Live Gold e Game Pass e pelo fato de que os jogadores podem não ter percebido que ainda estavam pagando por serviços que não usavam mais.

