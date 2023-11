Ignite 2023: Microsoft anuncia novos chips para IA

André Cardozo 16/11/2023 - 8:41 Para compartilhar:

A Microsoft anunciou uma série de novidades para sua plataforma de nuvem Azure durante a Ignite 2023, conferência anual para desenvolvedores que ocorre nesta semana em Seattle (EUA). Entre os principais anúncios está o desenvolvimento de uma nova linha de chips especificamente criados para rodar aplicações de Inteligência Artificial. Veja as principais novidades.

Novos chips para IA

Assim como suas rivais Google e Amazon, a Microsoft vem reforçando investimento em chips próprios para rodar aplicações de IA. Na Ignite, a companhia anunciou novos chips que serão oferecidos na nuvem Azure. São eles o Azure Maia – especificamente projetado para rodar tarefas de treinamento de modelos de linguagem natural (LLMs) – e o Azure Cobalt, com menor custo, baseado em arquitetura ARM e projetado para aplicações mais gerais e com menor consumo de energia. Com os novos chips, a companhia pode reduzir sua dependência da NVIDIA, que atualmente domina o mercado de processadores para aplicações de IA.

Azure AI Studio

Outra novidade é o Azure AI Studio, que tem como objetivo servir como ponto de partida para criação, teste e implementação de aplicações de IA dentro da plataforma Azure. O AI Studio trará ferramentas e modelos prontos para uso e terá acesso ao Copilot, assistente inteligente para criação de aplicações da Microsoft.

Copilot

O Copilot – assistente digital impulsionado por Inteligência Artificial da Microsoft – está cada vez mais no centro da estratégia de IA da empresa. “Nossa visão é simples: somos a empresa do Copilot. Acreditamos que no futuro haverá um Copilot para cada pessoa e para cada tarefa”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft, em sua apresentação no Ignite.

Nadella disse ainda que o Copilot “será a nova interface que ajuda a ter acesso ao conhecimento espalhado pelas redes e pela sua organização. Mas, mais importante, será o agente que o ajuda a tomar decisões com este conhecimento”.

Outros anúncios

Novo modelo de tradução, capaz de traduzir entre idiomas sem o uso do inglês como língua intermediária

Ferramenta para criação de “gêmeos digitais” que podem simular uma pessoa e fazer uma palestra a partir de um determinado texto, aplicando recursos de text-to-speech.

Melhorias para a execução da plataforma SAP/HANA no ambiente Azure, por meio da linha de máquinas virtuais Mv3

Melhorias na conexão a dados da AWS, por meio da ferramenta Amazon S3 shortcuts