Microsoft anuncia reforço em parceria com PayPal em pagamentos digitais

A Microsoft e o PayPal anunciam nesta quarta-feira a integração de uma solução de pagamento da segunda empresa, Pay Later, pela Microsoft, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, Alemanha, França, Espanha e Itália. Além disso, clientes nos EUA em breve terão a opção de pagar com a carteira digital Venmo na Microsoft Store. A nota diz que as novas integrações dão aos clientes meios mais flexíveis para pagar, e ajudam a aumentar a lealdade dos clientes. O comunicado informa que o uso do PayPal Pay Later e da Venmo gerará benefícios adicionais aos clientes da Microsoft, como a chance de pagar mais adiante suas compras, com mais flexibilidade.

