Microsoft anuncia recompra de até US$ 40 bi em ações e eleva dividendo em 11%

A Microsoft informou nesta quarta-feira que planeja recomprar até US$ 40 bilhões em ações e elevar seu dividendo em 11%, mantendo seu histórico de compartilhar com os acionistas parte de seus ganhos. É a terceira vez que a gigante dos softwares autoriza um plano de recompra dessa magnitude.

O conselho da companhia havia autorizado recompras do tipo em 2013 e 2016. Maior empresa em valor de mercado atualmente, superando US$ 1 trilhão, a Microsoft registrou crescimento forte em seu lucro no quarto trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho.

A ação da companhia já subiu 36% neste ano até esta quarta-feira. A Microsoft ainda elevou seu dividendo em US$ 5, para US$ 0,51, ou 11% acima do dividendo anterior. O dividendo será pago em 12 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.