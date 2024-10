Microsoft anuncia investimento de 4,3 bilhões de euros na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 OUT (ANSA) – A Microsoft anunciou um investimento de 4,3 bilhões de euros (R$ 25,8 bilhões) na Itália, aporte que será destinado a potencializar os serviços de inteligência artificial no país pelos próximos dois anos e ajudará na consolidação da península como hub digital do Mediterrâneo.

A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (2), durante encontro da primeira-ministra Giorgia Meloni com o presidente da multinacional americana, Brad Smith, no Palácio Chigi, sede do governo italiano, em Roma.

“Meloni expressou satisfação pelo importante investimento que a Microsoft traz à Itália, a fim de incrementar os centros de dados necessários para suportar a crescente demanda de serviços de IA”, diz um comunicado do gabinete da premiê.

“O reforço na capacidade computacional, destacando as excelências italianas em alta formação e pesquisas, contribuirá na consolidação do desenvolvimento da Itália como hub digital do Mediterrâneo, em linha com as prioridades do Plano Mattei com a África e com a Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global [PGII], iniciativa estratégica lançada no âmbito do G7”, ressalta o governo Meloni. (ANSA).