Microsoft anuncia forte projeção de receita e ações sobem

BENGALURU/OAKLAND/NOVA YORK (Reuters) – A Microsoft projetou na terça-feira uma receita para o primeiro trimestre de 2021 amplamente acima do estimado por analistas em Wall Street, influenciada em parte pela performance esperada para a unidade Intelligent Cloud.

A estimativa acalmou as preocupações do mercado sobre o crescimento da empresa, após anúncio dos resultados do trimestre encerrado em dezembro, que inicialmente desencadearam uma reação negativa nas negociação dos papéis da Microsoft após o fechamento. As ações, entretanto, reverteram o curso após a diuvlgação das projeções.

A Microsoft estima que a receita da Intelligent Cloud vai alcançr de 18,75 bilhões de dólares a 19 bilhões de dólares no trimestre atual, impulsionada pelo “forte crescimento” em sua plataforma Azure. Isso se compara a um estimativa de analistas em Wall Street de 18,15 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

Outras unidades também têm forte estimativas de receita.

Além disso, a unidade More Computing deve ter receita de 14,15 bilhões de dólares a 14,45 bilhões de dólares neste trimestre, acima das projeções de Wall Street de 13,88 bilhões de dólares.

Já a unidade de Produtividade e Processos de Negócios deve registrar receita de 15,6 bilhões de dólares a 15,85 bilhões de dólares em comparação com a estimativa de 15,72 bilhões de dólares dos analistas.

O lucro líquido da Microsoft no último trimestre subiu para 18,77 bilhões de dólares, ou 2,48 dólares por ação, em comparação a 15,46 bilhões de dólares, ou 2,03 de dólares por ação, um ano antes. A receita subiu para 51,73 bilhões de dólares no trimestre encerrado em dezembro, ante 43,08 bilhões de dólares um ano antes. A média das projeções de analistas era de 50,88 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

Apesar de a receita total ter superado as estimativas, o crescimento da receita da Azure em 46% ficou apenas em linha com as expectativas dos analistas, conforme compilado pela Visible Alpha.

