A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 16, um aumento de cerca de 11% em seus rendimentos, agora a US$ 0,83 por ação. O ganho corresponde a uma alta de US$ 0,08% comparado ao valor do dividendo no mesmo período do ano anterior. Além disso, a big tech vai começar um novo programa de recompra de ações de até US$ 60 bilhões.

Depois do anúncio, os papéis da companhia avançavam 0,56% no after hours de Nova York, por volta de 20h47 (de Brasília).