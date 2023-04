Microsoft amplia lucro para US$ 18,3 bilhões no 3º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 17:57 Compartilhe

A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 18,3 bilhões no terceiro trimestre fiscal, que equivale aos três primeiros meses do ano. O resultado representa uma avanço de 9% em relação ao ganho de US$ 16,7 bilhões apurado em igual período de 2022.

Segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 25, a empresa teve lucro de US$ 2,45 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,24.







A companhia informou ainda ter obtido receita de US$ 52,9 bilhões no trimestre encerrado em março, um crescimento de 7% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

Um dos principais condutores de crescimento da Microsoft nos últimos anos, a divisão de computação em nuvem viu a receita saltar 16% na base comparativa, a US$ 22,1 bilhões.

“Os modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo estão se unindo à interface de usuário mais universal do mundo – linguagem natural – para criar uma nova era de computação”, disse o CEO da empresa, Satya Nadella.

Às 17h27 (de Brasília), a ação da Microsoft saltava 4,57% no after hours da Nasdaq, em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias